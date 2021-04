Cosa pensano i napoletani di De Magistris (e quanto si fidano degli altri politici) IL SONDAGGIO (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Dieci anni non sono bastati a far scattare l’amore. Quello, semmai, almeno a parole, resiste tra i napoletani e la loro città. Per il resto, il rapporto con l’inquilino di Palazzo San Giacomo non è ottimale. E’ la fotografia scattata dal SONDAGGIO Quorum, svolto tra il 16 e il 19 aprile, per il portale ilsussidiario.it. Alla domanda “potrebbe dirmi secondo lei com’è la qualità della vita a Napoli?”, il 4,7% degli interpellati ha risposto “molto buona”. Il 45,9% “abbastanza buona”. Il 37,8% “abbastanza cattiva”. L’8,5% “molto cattiva”. Per un’amministrazione che chiude il suo ciclo decennale lasciando un buco in bilancio che secondo alcuni, calcolando anche le partecipate, arriva a 5 miliardi di euro, poteva pure andare peggio. Sta di fatto che il SONDAGGIO Quorum fa una domanda ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Dieci anni non sono bastati a far scattare l’amore. Quello, semmai, almeno a parole, resiste tra ie la loro città. Per il resto, il rapporto con l’inquilino di Palazzo San Giacomo non è ottimale. E’ la fotografia scattata dalQuorum, svolto tra il 16 e il 19 aprile, per il portale ilsussidiario.it. Alla domanda “potrebbe dirmi secondo lei com’è la qualità della vita a Napoli?”, il 4,7%interpellati ha risposto “molto buona”. Il 45,9% “abbastanza buona”. Il 37,8% “abbastanza cattiva”. L’8,5% “molto cattiva”. Per un’amministrazione che chiude il suo ciclo decennale lasciando un buco in bilancio che secondo alcuni, calcolando anche le partecipate, arriva a 5 miliardi di euro, poteva pure andare peggio. Sta di fatto che ilQuorum fa una domanda ...

