Superlega, la Roma si schiera contro: 'Totalmente in contrasto con lo spirito del gioco' (Di martedì 20 aprile 2021) La Roma si schiera contro la Superleague. Da Trigoria, infatti, è stato inviato un comunicato piuttosto duro contro l'idea lanciata dai 12 club fondatori della nuova competizione. La AsRoma, inoltre, ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Lasila Superleague. Da Trigoria, infatti, è stato inviato un comunicato piuttosto durol'idea lanciata dai 12 club fondatori della nuova competizione. La As, inoltre, ...

