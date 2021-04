Strage Viareggio | familiari sotto Comune | aiutare ferrovieri

(Di martedì 20 aprile 2021) Idelle 32 vittime delladi(Lucca) del 29 giugno 2009 hanno effettuato un presidio stamani di fronte al municipio per sostenere i seicostretti a pagare le spese ...

Agenzia ANSA

I familiari delle vittime della strage di Viareggio hanno effettuato un presidio di fronte al municipio viareggino. La volontà è quella di sostenere i sei ferrovieri costretti a pagare le spese legali all'esito delle sentenze ... Tre mesi e mezzo dalla pronuncia della sentenza in Cassazione sono passati e ancora mancano le motivazioni su quello che poteva essere l'ultimo capitolo del processo sulla strage ferroviaria di Viareggio ...