Parvin Tadjik | moglie di Beppe Grillo | attacca Boschi | “Un video testimonia innocenza Ciro”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Botta, risposta e controreplica tra, ladi, e Maria Elena, deputata di Italia Viva, che nelle scorse ore avevato il leader del Movimento 5 Stelle per “aver scoperto il garantismo”., in risposta ae a tutti quelli che avevano criticato il marito per ilin cui “assolve” mediaticamente il figlio, accusato di stupro di gruppo per un episodio risalente al 2019 in Sardegna e ancora in attesa di giudizio. “C’è unchel’di ragazzi” “C’è unchel’di ragazzi, dove si vede che lei è ...