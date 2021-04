Netflix, Zero: data, trama e cast (Di martedì 20 aprile 2021) Su Netflix dal 21 aprile arriva “Zero”, prima serie Tv dedicata ai supereroi, o meglio, agli eroi moderni, e ai giovani neri italiani. La serie è ideata da Antonio Dikele Distefano ed è tratta da un suo libro. Da quanti episodi è composta “Zero”? Chi fa parte del cast? Su Netflix dal 21 aprile arriva “Zero”, nuova serie ideata da così Antonio Dikele Distefano, prodotta da Fabula Pictures Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Sudal 21 aprile arriva “”, prima serie Tv dedicata ai supereroi, o meglio, agli eroi moderni, e ai giovani neri italiani. La serie è ideata da Antonio Dikele Distefano ed è tratta da un suo libro. Da quanti episodi è composta “”? Chi fa parte del? Sudal 21 aprile arriva “”, nuova serie ideata da così Antonio Dikele Distefano, prodotta da Fabula Pictures Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

tuttoteKit : #Zero: in arrivo su #Netflix dal 21 aprile 2021 #tuttotek - infoitcultura : Zero, la recensione della nuova serie italiana di Netflix zerkalo spettacolo - infoitcultura : Su Netflix parte Zero, la nuova serie ambientata a Milano - infoitcultura : Zero: la serie tv italiana e multietnica di Netflix - infoitcultura : Zero su Netflix, la recensione in anteprima: i mille significati di una serie semplice ma importantissima (e sciall… -