Covid: in Italia 12.074 nuovi casi e 390 morti, il tasso di positività scende al 4,1 % (Di martedì 20 aprile 2021) AGI- Sono 12.074 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro gli 8.864 di lunedì, ma con 294.045 tamponi, ben 148 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende dal 6% al 4,1%. In aumento invece i decessi, 390, contro i 316 del giorno precedente, per un totale di 117.633 vittime da inizio epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in netto calo i ricoveri, con le terapie intensive che segnano -93 con 182 ingressi giornalieri, e scendono a 3.151 in totale, mentre i ricoveri ordinari sono 487 in meno, 23.255 in tutto. La regione con più casi è la Campania (+1.750), seguita da Lombardia (+1.670), Puglia (+1.180), Sicilia (+1.148) e Piemonte (+988). Il totale dei contagi sale a 3.891.063. In aumento i guariti, 22.453. E ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI- Sono 12.074 inelle ultime 24 ore in, contro gli 8.864 di lunedì, ma con 294.045 tamponi, ben 148 mila in più. Tanto che ildidal 6% al 4,1%. In aumento invece i decessi, 390, contro i 316 del giorno precedente, per un totale di 117.633 vittime da inizio epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in netto calo i ricoveri, con le terapie intensive che segnano -93 con 182 ingressi giornalieri, e scendono a 3.151 in totale, mentre i ricoveri ordinari sono 487 in meno, 23.255 in tutto. La regione con piùè la Campania (+1.750), seguita da Lombardia (+1.670), Puglia (+1.180), Sicilia (+1.148) e Piemonte (+988). Il totale dei contagi sale a 3.891.063. In aumento i guariti, 22.453. E ...

