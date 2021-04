I numeri in chiaro. Maga: «Con le riaperture la curva risalirà. Estate a rischio se non raggiungiamo l’obiettivo sulle vaccinazioni» (Di lunedì 19 aprile 2021) Con 316 decessi e 8.894 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, il bollettino di oggi sull’epidemia testimonia ancora una volta come il Coronavirus abbia cominciato una lenta ritirata. Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia sottolinea questo andamento nella nostra rubrica numeri in chiaro: «La tendenza è netta: la pressione sul sistema sanitario continua a diminuire. Ormai stiamo assistendo a un rallentamento dell’epidemia». Fra sette giorni però ci sarà un cambiamento nelle norme sul lockdown. Il 26 aprile infatti cominceranno le riaperture: «È possibile – spiega Maga – che l’allentamento delle misure possa dare all’inizio un rimbalzo dei contagi. Se si ricomincia a far circolare le persone potrebbe esserci un aumento dei contagi. Potremmo arrivare anche a ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Con 316 decessi e 8.894 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, il bollettino di oggi sull’epidemia testimonia ancora una volta come il Coronavirus abbia cominciato una lenta ritirata. Giovanni, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia sottolinea questo andamento nella nostra rubricain: «La tendenza è netta: la pressione sul sistema sanitario continua a diminuire. Ormai stiamo assistendo a un rallentamento dell’epidemia». Fra sette giorni però ci sarà un cambiamento nelle norme sul lockdown. Il 26 aprile infatti cominceranno le: «È possibile – spiega– che l’allentamento delle misure possa dare all’inizio un rimbalzo dei contagi. Se si ricomincia a far circolare le persone potrebbe esserci un aumento dei contagi. Potremmo arrivare anche a ...

