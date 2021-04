Mercedes-Benz EQB - La Suv elettrica a sette posti è pronta per il debutto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il 18 aprile, in occasione del Salone di Shanghai, lapresenterà la EQB, variante a batteria derivata dalla GLB (e quindi, tecnicamente, gemella della EQA, basata sulla medesima piattaforma). Ilin Europa è previsto per la seconda metà del 2021. Fino a. La prima immagine mostra quelli che sono i principali tratti distintivi della vettura rispetto alla GLB, ovvero i gruppi ottici e il frontale. l modelli EQ presentano infatti un design specifico e propongono una mascherina frontale chiusa abbinata a una sezione centrale a Led che unisce gli elementi delle luci diurne dei gruppi ottici. La EQB sarà disponibile anche nella configurazione ae offrirà un bagagliaio con una capacità fino a 1.700 litri in base alla disposizione ...

Il 18 aprile, in occasione del Salone di Shanghai, lapresenterà la EQB , variante a batteria derivata dalla GLB (e quindi, tecnicamente, gemella della EQA , basata sulla medesima piattaforma). Il debutto in Europa è previsto per la ...Nell'ambito dell'iniziativaà "Ambition 2039",puntaa offrire in meno di 20 anni una flotta di vetture nuove "carbonneutral". L'azienda intende coprire entro il 2030 oltre la metàdei ...Milano, 15 apr. (askanews) - La serie S, il lusso per eccellenzadi Mercedes, entra nell'era elettrica. La casa di Stoccarda hapresentato EQS ...Secondo i dati preliminari del primo trimestre 2021, il gruppo tedesco ha registrato un ebit adjusted di 5 miliardi, quasi sei volte i 719 milioni del primo trimestre 2020 e ben oltre i 4 miliardi pre ...