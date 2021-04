Via libera del Cdm a Def e scostamento da 40 miliardi per finanziare «Sostegni bis». Il deficit sfiora il 12% del Pil, debito al 160% (Di giovedì 15 aprile 2021) La crescita per il 2021 è prevista al 4,5% con il Pil tendenziale al 4,1%. Il disavanzo, che considera anche l'ultima richiesta di scostamento di bilancio da 40 miliardi, sale al 11,8% del Pil. Il decreto per le imprese dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri l'ultima settimana di aprile, al massimo i primi giorni di maggio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 aprile 2021) La crescita per il 2021 è prevista al 4,5% con il Pil tendenziale al 4,1%. Il disavanzo, che considera anche l'ultima richiesta didi bilancio da 40, sale al 11,8% del Pil. Il decreto per le imprese dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri l'ultima settimana di aprile, al massimo i primi giorni di maggio

Unicredit:via libera soci a nuovo cda, cedola, compensi (ANSA) - MILANO, 15 APR - L'assemblea degli azionisti di Unicredit ha approvato, con il 97,89% del capitale sociale presente ...

Banco BPM, via libera da assemblea a bilancio e politica di remunerazione (Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Banco BPM ha approvato oggi il bilancio 2020, chiuso con un risultato netto di 20,9 milioni di euro, in netto calor rispetto ai 797 milioni nel 2019, che ...

