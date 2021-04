Vaccini: su Johson&Johnson decisione rinviata negli Usa (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria americana, pensano sia necessario avere ulteriori dati e hanno così rinviato la decisione sulla ripresa delle vaccinazioni con il Johnson & Johnson dopo lo stop cautelativo di martedì delle autorità regolatorie americane in seguito ai rari casi di trombosi su sei donne L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria americana, pensano sia necessario avere ulteriori dati e hanno così rinviato lasulla ripresa delle vaccinazioni con il Johnson & Johnson dopo lo stop cautelativo di martedì delle autorità regolatorie americane in seguito ai rari casi di trombosi su sei donne L'articolo proviene da Firenze Post.

