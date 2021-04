Francesca Piccinini lascia il volley | “La mia erede? Paola Egonu”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Con un’intervista al Corriere della Sera,annuncia il suo addio al: “Ma”, giura, “la mancata convocazione a Tokyo non c’entra” Insieme a Maurizia Cacciatori ha contribuito a scalfire quel tanto che basta l’immaginario calciocentrico degli italiani:, 42 anni – sotto rete da quando ne aveva quattordici – celebra oggi il suo addio definitivo alla pallavolo rendendolo ufficiale attraverso un’intervista al Corriere della Sera in cui si dimostra per nulla vittima dei rimpianti (“Rifarei tutto, anche Playboy“) e anzi aperta a tutto quello che il secondo tempo della sua vita potrà riservarle, incluso un nuovo ruolo nel progetto-squadra di Busto Arsizio, il team che due anni fa la spinse a rimandare il momento in cui avrebbe appeso le ginocchiere al chiodo, e ...

Basta, smetto . Sono sicura al cento per cento. E' giusto così: largo alle giovani ". A 42 anniannuncia il ritiro . "Non ci ho dormito la notte - confessa in un'intervista al 'Corriere della Sera' - Ci ho pensato e ripensato. E' difficile staccarsi dalla vita che ho fatto ...ha annunciato il suo ritiro definitivo dal volley giocato. La Divina della pallavolo italiana lo ha fatto attraverso un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , con tanto di ...Francesca Piccinini si ritira, la campionessa dice addio al volley giocato a 42 anni: “Largo alle giovani”. In carriera un Mondiale, cinque scudetti e sette Champions League Francesca Piccinini dice ...Poi la nostalgia e la pazza idea di convincere Mazzanti a portarla a Tokyo le fece accettare l’offerta di Busto. Il Covid purtroppo ha fermato anche lei e, dopo una stagione ancora in palestra, per la ...