Sergio Mattarella riceve Valentina Vezzali | “Presidente vicino al nostro mondo”

(Di martedì 13 aprile 2021) Ildella Repubblica,ha ricevuto nel pomeriggio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport,. “Abbiamo avvertito la forte vicinanza deldella Repubblica nei confronti deldello sport, non solo sul piano istituzionale – ha detto la campionessa olimpionica -. Ho voluto portare al cospetto della massima carica dello Stato le preoccupazioni legate al futuro del movimento sportivo italiano e del suo universo di collaboratori, società, dirigenti, volontari ed appassionati, oltre che le ripercussioni che l’assenza di sport sta avendo in particolare nelle giovani generazioni. Inoltre ho voluto anticipare al Capo dello Stato le intenzioni del Governo rispetto al percorso di sostegno e di ...

La cerimonia, trasmessa on line in diretta streaming sul sito d'Ateneo e sui canali social istituzionali @Unicatt, si è tenuta alla presenza del presidente della Repubblicache, ...Così il presidente della Repubblica,, intervenendo in collegamento dal Palazzo del Quirinale alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021 dell'Università ...(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali, è stata ricevuta questo pomeriggio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, ...Si è aperta oggi, martedì 13 aprile, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in collegamento dal Quirinale) l’Inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’Università ...