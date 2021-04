I furbetti dell’affitto e i regali dell’Inps | solo 1400 euro l’anno per una casa in centro

Leggi su ilparagone

(Di martedì 13 aprile 2021) Affitti a prezzi irrisori, fino a 1.400alper un appartamento neldi una grande città come Roma, dove la vita è notoriamente cara. Una scena che si ripete in tante Regioni italiane e che mette sul banco degli imputati l’Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale, contro il quale ha puntato il dito la Corte dei Conti dopo aver pubblicato il report annuale sulla gestione finanziaria. I numeri sottolineano l’esistenza di un patrimonio immobiliare dell’ente di previdenza dal peso di 2,5 miliardi. Un tesoretto che, però, finisce per trasformarsi nell’ennesima voce in perdita del bilancio. Il totale degli immobili messi a reddito, stando ai numeri pubblicati dalla Corte dei Conti, produce infatti circa 57 milioni didi entrate, a fronte però di una spesa di 48 milioni ...