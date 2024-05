Terzic non cambia il Dortmund a Parigi Per Mbappè 4 gol in 7 gare al Borussia

(Di martedì 7 maggio 2024) “Ovviamente vogliamo andare a Wembley, ma martedì asarà molto dura”. A dirlo è Mats Hummels in vista della semifinale di ritorno di Champions League del suo. C’era anche lui lo scorso settembre 2023, quando il PSG si impose per 2-0 su unschierato con un cauto 3-5-2. Un risultato che oggi permetterebbe aini di rimontare l’1-0 dell’andata inflitto da Fullkrug e compagni, ma l’impresa che attende ini sarà ugualmente difficile. Ilin questa edizione ha collezionato cinque clean sheet, più di ogni altra squadra. Però quattro su cinque sono arrivati in casa, mentre fuori dalle mura amiche ilha vinto solo una delle ultime 11 partite disputate nelle fasi ad eliminazione diretta. Un segnale ...

