Il T rex era intelligente come un coccodrillo - non come una scimmi - secondo uno studio che sfatava le controverse scoperte dell’intelligence

Un attacco di rabbia può aumentare il rischio di infarto. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, i ricercatori di varie istituzioni, tra cui Columbia University e Yale School of Medicine, hanno constatato che le ...

Sciretti (Andisu) “Diritto allo studio valore strategico per il Paese” - Sciretti (Andisu) “Diritto allo studio valore strategico per il Paese” - PALERMO (ITALPRESS) – Il sistema del diritto allo studio universitario vive una situazione positiva, ma ha di fronte delle sfide molto importanti, con l’obiettivo di rendere più forte il sistema Paese ...

Pfas, nuovo studio shock: quasi 4000 morti in più in Veneto in 34 anni (e i giovani sono i più colpiti dai tumori) - Pfas, nuovo studio shock: quasi 4000 morti in più in Veneto in 34 anni (e i giovani sono i più colpiti dai tumori) - Nuovo studio rileva un aumento della mortalità in Veneto a causa dell'esposizione ai PFAS, con 3800 morti aggiuntive in 34 anni ...

Le donne attraenti ispirano gli uomini a dire la verità e le donne a mentire: lo studio - Le donne attraenti ispirano gli uomini a dire la verità e le donne a mentire: lo studio - Secondo alcuni ricercatori più le donne sono attraenti e più il loro aspetto suscita sincerità negli uomini e ostilità nelle donne: i motivi ...