Turismo a corto di manodopera I sindacati | salari troppo bassi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Retribuzioni insufficienti, carichi di lavoro eccessivi e turni infiniti: secondo i, questa è la triade fatale che rende patologica la difficoltà nel trovare lavoratori nel settore del. Per le segreterie regionali delle Marche della Filcams Cgil, della Fisascat Cisl e della Uiltucs Uil, alla vigilia della stagione estiva, non c’è alcuna "fuga dal lavoro inspiegabile", né alcun "rebus senza soluzione", invece "servono interventi chiari su due direttrici:o e diritti". In pratica, le direttrici di sempre. Icontestano decisamente la retorica dei giovani bamboccioni scansafatiche. E’ vero che lada qualche tempo a questa parte si trova con grande difficoltà o non si trova affatto ma, dicono, per ben altri motivi. Fino a qualche anno fa, secondo Filcams, ...