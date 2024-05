(Di martedì 7 maggio 2024) Monte Argentario, 7 maggio 2024 – Lo Yacht Club Santo Stefano porta la vela e la cultura delnelle scuole del territorio. Per il secondo anno consecutivo lo Ycss promuove attivamente sul territorio il", con la Fiv e il Ministero della Pubblica istruzione. Obiettivo avvicinare i giovani in età scolastica allo sport della vela, approfondendo la conoscenza dele delle sue bellezze e promuovendo un sano rispetto per l’ambiente. Il comprensorio scolastico coinvolto è quello di Monte Argentario, Giglio e Albinia, con un totale di circa 300 studenti della scuola primaria e secondaria. "Ilè il veicolo più efficace per generare e sviluppare una sana cultura nautica anche attraverso la scoperta del mondo sportivo-marinaresco – spiega Paola Sguera, responsabile dello ...

Ostia , 2 maggio 2024 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, hanno effettuato un sopralluogo in largo Gasparri ad Ostia , dove gli operatori Ama sono impegnati in interventi di decoro e pulizia delle ...

Scoprire la bellezza del mare. Per gli alunni di elementari e medie torna il progetto "VelaScuola" - Scoprire la bellezza del mare. Per gli alunni di elementari e medie torna il progetto "VelaScuola" - Monte Argentario, 7 maggio 2024 – Lo Yacht Club Santo Stefano porta la vela e la cultura del mare nelle scuole del territorio. Per il secondo anno consecutivo lo Ycss promuove attivamente sul ...

Fano, mare in tempesta. E ora c'è anche chi teme l'esclusione dall'Eccellenza - Fano, mare in tempesta. E ora c'è anche chi teme l'esclusione dall'Eccellenza - Da par suo Guida resta fermo sulla propria posizione, convinto di poter sanare il tutto e ripartire con un ambizioso progetto non inferiore ai tre anni tramite anche collaborazioni già avviate nel ...

Comunali Cagliari, dubbi e proposte candidati su nuova via Roma - Comunali Cagliari, dubbi e proposte candidati su nuova via Roma - perché su questo piano si intrecciano quattro progetti. A me sembra però che anziché avvicinare la città al mare in questo progetto si creino delle barriere come il bosco e la trincea. Serve una ...