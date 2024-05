Inter - Calamai severo | Di solito pochi calcol - ma con il Sassuolo…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024) L’di Inzaghi, proprio come all’andata, ha perso anche al ritorno con il Sassuolo che ha conquistato tre punti d’oro in ottica salvezza. La squadra Campione d’Italia non è scesa in campo con la solita ferocia, per ovvi motivi, ma Lucasu TMW Radio non perdona MENO FEROCE – L’di Simone Inzaghi ha perso sia all’andata che al ritorno con il Sassuolo, in piena lotta salvezza. Il tecnico nerazzurro ha risparmiato più di un titolare e soprattutto a gara in corso non ha inserito i titolarissimi, mandando un messaggio chiaro. D’altronde, dopo i super festeggiamenti per la conquista del ventesimo scudetto, un atteggiamento meno feroce era da mettere in conto. Lucaperò non perdona., con il Sassuolo un atteggiamento troppo arrendevole?non perdona Il ...