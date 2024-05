Taranto-Latina martedì 07 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronosti -i, convocati Capuano al compl -to, Fontana senza 2 elementi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Partono i playoff di serie C e la gara inaugurale è quella dell’Erasmo Jacovone ditra gli jonici di Eziolinoe ilallenato da. I rossoblu si sono visti respinti il ricorso per i 4 punti di squalifica, ma sul campo hanno fatto gli stessi punti dell’Avellino secondo. Un mezzo miracolo per il tecnico campano, che sente la grande occasione di lottare per InfoBetting: Scommesse Sportive eci

Partono i playoff di serie C e la gara inaugurale è quella dell’Erasmo Jacovone di Taranto tra gli jonici di Eziolino Capuano e il Latina allenato da Fontana. I rossoblu si sono visti respinti il ricorso per i 4 punti di squalifica, ma sul campo ...

Calcio. Iniziano i playoff di Serie C NOW - Iniziano domani, martedì 7 maggio, i playoff della Serie C NOW 2024. Tutte le ... ore 20:30 Taranto - Latina, ore 20:30 La società ...

Serie C, al via i play off: qualificate, tabellone e regolamento, si parte con Taranto - Latina e Juve - Arezzo - Si inizia martedì 7 maggio e si chiuderà con la finale di ritorno ... C1: Taranto - Latina. C2: Picerno - Crotone. C3: Audace ...