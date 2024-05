(Di martedì 7 maggio 2024) Prima del XX secolo, l'ereditarietà cosiddetta veniva tipicamente concettualizzata come la trasmissionee caratteristiche oe “influenze” dei genitori ai discendenti, in un modo piuttosto nebuloso. Se queste caratteristiche ereditarie fossero del tutto indipendenti dall’ambiente, o se invece potessero essere indotte e modificate direttamente dall’ambiente oppure dall’uso prolungato o dal disuso di determinate parti del corpo, come asseriva Lamarck, fu oggetti di un accesissimo dibattito, che si può esemplificare nella contrapposizione fra i sostenitori di un’ereditarietà “dura” (la prima), e quelli di un’ereditarietà “debole”. Dai primi decenni del XX secolo, l’eredità “dura” fu descritta come la trasmissione mendeliana di tratti discreti a opera dei geni. Il gene, originariamente un'entità puramente teorica, acquisì poi una base materiale ...

La nuova (possibile) linea editoriale de L’ Isola dei Famosi è assolutamente “nonsense” : i naufraghi in Honduras, infatti, non dovranno avere una particolare caratteristica, scopriamo quale. La nuova linea editoriale de L’ Isola dei Famosi è ...

Una nuova vita per Fedez , reduce dalla separazione da Chiara Ferragni. Il cantante ha lasciato la sua casa nel quartiere City Life per andare ad abitare in un’altra residenza. In queste ultime ore, però, al centro dell’attenzione mediatica c’è la ...

La nuova scienza dell'epigenetica non è la rivincita del finalismo in biologia - La nuova scienza dell'epigenetica non è la rivincita del finalismo in biologia - Molti fraintendimenti, involontari o cercati appositamente per invalidare al pensiero di Darwin, stanno inquinando il dibattito sul significato delle più recenti acquisizioni sul valore dei tratti non ...

Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Easy nuova a Torino - Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Easy nuova a Torino - Scegli la Tua nuova auto con un Click! Ti verrà consegnata direttamente ... Chiamaci e prenota la Tua valutazione oppure, inviaci foto, caratteristiche e condizioni generali di meccanica. I nostri ...

Alzheimer, scoperta nuova forma genetica: qual è il gene ‘incriminato’ - Alzheimer, scoperta nuova forma genetica: qual è il gene ‘incriminato’ - (Adnkronos) – Una nuova forma genetica di Alzheimer è stata scoperta da ricercatori spagnoli del Sant Pau Research Institute di Barcellona, autori di uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine’. Gli sc ...