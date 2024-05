Atlante Guerre Mappe e conflitti agli Agostiniani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) EMPOLESE VALDELSA La nuova edizione, la dodicesima negli ultimi quindici anni, dell’dellee deidel mondo“, curato come sempre dall’associazione “46esimo Parallelo“ attraverso il lavoro di giornalisti, fotografi e attivisti dell’informazione, è già in edicola da diverse settimane, ma domani sarà presentata ufficialmente sul nostro territorio in due occasioni. La prima è alle 18 al Cenacolo degli, con Raffaele Crocco, direttoredelle, che dialogherà con la sindaca di Empoli, Brenda Barnini. A moderare l’incontro sarà Paola Sani del comitato Empoli per la Pace. Il volume rappresenta una panoramica aggiornata per informarsi e comprendere idel nostro tempo, le loro ragioni e le conseguenze. In serata, alle ...