Commercio - botteghe storiche Tre attività spengono 40 candeline

(Di martedì 7 maggio 2024) Si allunga l’elenco delledi Bagno a Ripoli: altre trehanno superato il traguardo dei 40 anni. Il sindaco Francesco Casini e l’assessore all’economia hanno consegnato loro ufficialmente la targa in cotto che contraddistingue chi può vantare una storia importante di vita, lavoro, passione e impegno. Le nuove realtà iscritte all’albo sono la Carrozzeria Antella, la Vulca Srl di Grassina (impresa che realizza e commercializza scaffalature) e l’Agenzia Capanni, specializzata in pratiche automobilistiche e nautiche, anch’essa con sede a Grassina. Per diventare bottega storica bisogna non solo aver spento le 40di, ma anche averla sempre mantenuta sul territorio comunale, nella sede originale o comunque in zona limitrofa. Da poche settimane è stato ...