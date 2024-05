Nicolini - l’ideatore di mostri per i videogiochi | È un lavoro che richiede impegno e pazienza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) La più gradevole delle lezioni. È così che potremmo definire l’incontro con l’esperto maceratese di modellazione 3D perfantasy Alessandro, giovane ma con esperienze alla Rainbow e laureato all’Accademia italianadi Roma. Una passione che lo accompagna da sempre è diventata il suo: da giocatore ora è passato "dall’altra parte dello schermo". "Crearefantasy per? Non è un gioco da ragazzi come si potrebbe pensare. È una professione artistica in cui occorrono competenze tecniche specifiche", ha detto. "Il mestiere di modellatore 3D è un mix di estro,certosina e matematica. Vi mostrerò alcune delle mie creazioni". Un bestiario vivido, di stampo fantasy come Mimic, il forziere ...