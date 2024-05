Prenda lezioni da Carlos Alcaraz | Bertolucci sferza Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Saltare gli Internazionali d'Italia a Roma è doloroso, e sefosse costretto a rimanere fermo per un mese non sarebbe sicuramente non una tragedia. Conta riaverlo al Roland Garros, nel tentativo di vincere un difficilissimo Slam sulla terra rossa: “È sicuramente doloroso, ma assolutamente necessario la sua rinuncia a Roma — il pensiero di— Lo sport ad alto livello e? vero che regala gioie ed emozioni impagabili, uniche, pero? sa essere anche molto crudele. Il tennis, ma direi lo sport italiano in generale, ci stava preparando ormai da mesi ad accogliere a braccia aperte e a seguire passo dopo passo le gesta dial Foro Italico, tutto era pronto ma purtroppo non si erano fatti i conti con il destino”. L'ex tennista italiano ha poi parlato della scelta didi prendere parte al torneo di ...