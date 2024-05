Riassunto | NetApp sceglie Dallas Olson - leader delle operazioni per la crescita del mercato e del fatturat - per il ruolo di direttore commerciale

(Di martedì 7 maggio 2024) SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: NTAP), l’azienda specializzata nell’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato la nomina a nuovo(CCO) di, che riferirà al presidente di, César Cernuda.vanta un’esperienza di oltre 25 anni nella formazione di team a performance elevate responsabili della pianificazione,, dell’abilitazione, del coinvolgimento estrategie di go-to-market. In qualità di CCO disi occuperà della supervisione della strategiatrainando laaziendale in aree chiave, tra cui AI e Keystone, tramite team ...

Riassunto: NetApp sceglie Dallas Olson, leader delle operazioni per la crescita del mercato e del fatturato, per il ruolo di direttore commerciale - Riassunto: netapp sceglie dallas Olson, leader delle operazioni per la crescita del mercato e del fatturato, per il ruolo di direttore commerciale - SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–netapp (NASDAQ: NTAP), l’azienda specializzata nell’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato la nomina a nuovo direttore commerciale (CCO) di dallas ...

NetApp Appoints Market Growth and Revenue Operations Leader, Dallas Olson to Chief Commercial Officer Role - netapp Appoints Market Growth and Revenue Operations Leader, dallas Olson to Chief Commercial Officer Role - netapp (NASDAQ: NTAP), the intelligent data infrastructure company, today announced dallas Olson as the company’s new Chief Commercial Officer, reporting to netapp’s President, César Cernuda. Olson ...

NetApp sceglie Dallas Olson, leader delle operazioni per la crescita del mercato e del fatturato, per il ruolo di direttore commerciale - netapp sceglie dallas Olson, leader delle operazioni per la crescita del mercato e del fatturato, per il ruolo di direttore commerciale - netapp (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata nell'infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato la nomina a nuovo direttore commerciale (CCO) di dallas Olson, che riferirà al presidente di ...