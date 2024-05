Addio a Vittorio Nobili - pittore e angelo del soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) La Spezia, 7 maggio 2024 – Quel quadro, con piazza Caduti per la Libertà espressa dalle vivaci pennellate di, ci ha accompagnato per tanti anni, appeso in bella mostra nella precedente sede spezzina de ‘La Nazione’. Il noto artista è scomparso domenica, avrebbe compiuto 89 anni l’11 novembre. Migliaia le sue tele, che hanno letteralmente ‘mappato’ la nostra città. Molte di esse sono raccolte nella sua ‘Piccola Galleria del Golfo’ in corso Nazionale 24. Piccola per modo di dire, insomma. Nel catalogo pubblicato dalle Edizioni Giacché, a cura della nipote e storica dell’arte Angelina Polverini (presto organizzerà una retrospettiva in onore dello zio) si delinea la figura di un uomo che passa i primi anni dell’infanzia, quelli della guerra, in Lunigiana tra Gassano e Gragnola, luoghi teatro di massacri nazifascisti, ai quali ...