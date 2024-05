Giuliani - nato sui palcoscenici | Il teatro è vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Indiscusso è il valore dele così abbiamo intervistato l’autore, regista e insegnante teatrale, Daniele. Nasce sul palcoscenico e ci racconta la nascita e lo sviluppo della sua passione fin dalle prime scenette improvvisate ai pranzi tra amici. Gli abbiamo domandato di come ilinteragisca ancora oggi con la nostra epoca e quale periodo culturale stiamo attraversando. Danieleritiene che siamo in un periodo molto difficile, poiché c’è un forte cambiamento sia a livello politico sia a livello umano. Questo perché, secondo lui, l’essere umano, come spiegato dalla teoria dell’antropocene, si pone al centro del mondo e trascura le altre forme di. Inoltre afferma che è difficile individuare una sola corrente culturale e che in realtà ve ne sono molte e differenti tra loro, ...