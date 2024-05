Morto per dose letale, pusher a processo - Morto per dose letale, pusher a processo - La difesa: l’ha venduta a un altro Avrebbe dovuto iniziate ieri mattina – ma è stato rinviato a luglio per problemi buracratici – il processo a carico di un 23enne tunisino accusato di spaccio ma, ...

La “droga degli zombie” Fentanyl arriva in Italia: trovata in una dose di eroina, Procura apre indagine - La “droga degli zombie” Fentanyl arriva in Italia: trovata in una dose di eroina, Procura apre indagine - Tracce di Fentanyl sono state trovate in una dose di eroina in un Sert di Terni. La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta sull’uso della cosiddetta “droga degli zombie” che negli Usa ha causato ...