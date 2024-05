Nel trimestre utile in crescita del 75% Raccolta di aprile a +266 milioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Anima Holding archivia ilcon unnetto a 52,9di euro, in aumento del 75%. Le commissioni nette di gestione sono state pari a 80di euro. I ricavi totali risultano pari a 121,9di euro. Lanetta risparmio gestito diè positiva per 266

È un bilancio con un Utile netto a doppia cifra per la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate . Ma più che l’ Utile da 20,48 milioni di euro (16,5 milioni al netto delle tasse), che andrà a rafforzare il patrimonio, che ora supera i 130 milioni , e che in ...

Cifre da capogiro per aggiudicarsi uno degli spazi più glamour di Italia, anzi, del mondo della moda. Siamo a Milano , nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II. Qui i marchi del lusso fanno letteralmente a gara per accaparrarsi la concessione ...

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici: il MASE stanzia oltre 700 milioni - Definiti criteri e modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto destinati alla realizzazione di oltre 21mila stazioni di ricarica ...

Parcheggi blu (e piazza Cittadella), colpo di scena: la fideiussione è falsa - Tarasconi informa l'aula di aver ricevuto una comunicazione da "Gps-Piacenza Parcheggi": «La polizza fideiussoria da 1,2 milioni di euro è fittizia, non coinvolge la compagnia assicurativa Abarca Segu ...

Nel dl Agricoltura anche 150 milioni per mantenere in vita l'ex Ilva di Taranto - In totale i fondi erogati per l'azienda saranno 620 milioni, considerando i 150 milioni già concessi e i 320 milioni del prestito ponte ...