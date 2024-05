La denuncia di una turista | Violentata da un ragazzo che avevo appena conosciuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 – Si conoscono nella notte della movida fiorentina, fra risate e drink. Poi lei finisce nel l’alloggio di lui, e qui si sarebbe consumata una violenza sessuale. Una storia tristemente uguale a quella di tante altre volte, se confermata così com’è statata: la vittima è una giovane studentessa messicana, per la quale sono stati attivati tutti i protocolli previsti dal codice rosa. Una storia, su cui sta indagando la questura, coordinata dal sostituto procuratore di turno, Giuseppe Ledda, che si è accesa nelle prime ore di domenica mattina, quando la giovane, poco più che ventenne, a Firenze come, si è presentata in ospedale e hato che un giovane, anch’egli straniero, avrebbe approfittato di lei. Una vicenda con molti aspetti da chiarire, sfumata dalla scarsa conoscenza dei luoghi ...