Fortitudo Bologna-Treviglio oggi in tv | programma - orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 deidideidellaA2di. Nella partita che ha inaugurato la, la formazione di coach Caja ha rispettato il pronostico, imponendosi per 78-65 in una partita comandata fin dal primo quarto, chiuso con un parziale pesante di 25-8 che ha spianato la strada dellaverso la vittoria, rendendo vano anche il tentativo di rimonta degli ospiti nell’ultimo quarto. Ora, in scena una sfida importante in quantodovrà confermare nuovamente il vantaggio ...