Bicipolitana - Cesena la vuole

(Di martedì 7 maggio 2024) Ben due chilometri e mezzo di pista ciclabile che renderanno possibili gli spostamenti veloci in bici da Diegaro a Torre del Moro nella città di. A seguito dell’apertura del primo tratto di percorso ciclopedonale (1,2 chilometri), entro giugno prenderanno avvio i lavori riguardanti l’estensione grazie a un finanziamento di oltre 750mila euro. "L’avvio di questo intervento – spiegano gli assessori ai Lavori pubblici Christian Castorri e alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – rappresenta la prosecuzione di un progetto pensato, nell’ambito dellacittadina, per agevolare gli spostamenti in piena sicurezza lungo un percorso dedicato. Con questo secondo finanziamo l’estensione della pista aumenterà di 1,2 chilometri".