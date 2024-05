Giro d’Italia - dal Bracco fino al confine toscano La quinta tappa parla spezzin - la mappa dei divieti in provincia

(Di martedì 7 maggio 2024) La Spezia, 7 maggio 2024 – La corsa rosa arriverà nel territorioo scendendo dal, la prima e unica insidia di unadall’apparente tranquillità. Il percorso che da Genova porta al traguardo di Lucca infatti dovrebbe essere un conto aperto tra gli specialisti velocisti. Ladella corsa ciclistica più amata dagli italiani si concluderà a Lucca dopo 178 chilometri entrando nella nostraalle 14.32 circa a Deiva Marina quindi Mattarana, Carrodano, Borghetto Vara, Padivarma, Piano di Madrignano e Ceparana: qui, tra gli eventi più attesi, il traguardo volante istituito sul rettilineo dellale di via Genova, nei pressi del Palazzo Giustiniani. Poi srà brevemente in Toscana transitando da Albiano per poi ...

