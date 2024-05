Alle riunioni di lavoro ci va l' avatar

(Di martedì 7 maggio 2024) AGI - In ambito lavorativo la realtà virtuale può favorire la partecipazione e la creatività. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto dall'università di Trento e pubblicato sulla rivista 'Scientific Reports'. Immaginare di incontrare i colleghi e le colleghe dinel cosiddetto 'metaverso' per una riunione, magari in un ambiente che simuli una spiaggia caraibica, semplicemente indossando un visore, potrebbe non essere più fantascienza tra qualche anno. Quali sono gli effetti che questo tipo di contesto digitale potrebbe avere sulla mente delle persone? Lo ha indagato Nicola De Pisapia, docente di Psicobiologia e Psicologia fisiologica al dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive. L'intenzione generale della ricerca era mettere a confronto l'impatto psicologico sugli individui di tre contesti di interazione professionale: la ...

