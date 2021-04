Uomini e Donne, Eugenia Rigotti racconta perché ha preferito Massimiliano Mollicone a Giacomo Czerny (Di martedì 6 aprile 2021) La 21enne trentina Eugenia Rigotti è una delle corteggiatrici di Massimiliano Mollicone, uno dei tronisti di Uomini e Donne, insieme a Samantha Curcio e Giacomo Czerny. La corteggiatrice – intervistata da Uomini e Donne Magazine – ha parlato in primis delle sue impressioni circa la sua esperienza nel dating show di Canale 5, e poi ha commentato le parole di apprezzamento che il tronista ha speso in puntata nei suoi confronti: Sono contenta di avere la possibilità di conoscere un ragazzo con queste modalità. Il programma mi sta permettendo di valutare la persona che sto corteggiando a trecentosessanta gradi, una cosa che fuori non potrei fare. Sono rimasta lusingata dalle parole che ha speso nei miei confronti. Sono ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 aprile 2021) La 21enne trentinaè una delle corteggiatrici di, uno dei tronisti di, insieme a Samantha Curcio e. La corteggiatrice – intervistata daMagazine – ha parlato in primis delle sue impressioni circa la sua esperienza nel dating show di Canale 5, e poi ha commentato le parole di apprezzamento che il tronista ha speso in puntata nei suoi confronti: Sono contenta di avere la possibilità di conoscere un ragazzo con queste modalità. Il programma mi sta permettendo di valutare la persona che sto corteggiando a trecentosessanta gradi, una cosa che fuori non potrei fare. Sono rimasta lusingata dalle parole che ha speso nei miei confronti. Sono ...

Advertising

mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - Lepetitchat___ : RT @RescueMed: Signor Presidente del Consiglio, perché oggi non si reca anche a visitare quei campi dove migliaia di donne, uomini e bambin… - Carmela_oltre : RT @nancyporsia: Il mio pensiero va a uomini, donne e bambini morti nel Mediterraneo, quelli deportati in Libia e torturati. Il mio pensier… -