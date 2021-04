Andata quarti in Champions, vincono Real e Manchester City (Di martedì 6 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Real Madrid e Manchester City si aggiudicano il primo round ma niente è ancora scritto. Al via i quarti di Champions: i blancos superano 3-1 il Liverpool al “Di Stefano” di Valdebebas mentre la squadra di Guardiola solo nel finale riesce a piegare 2-1 il Borussia Dortmund.Zidane, che in extremis ha perso pure Varane perchè positivo al Covid-19, trova in Vinicius il calciatore più ispirato. Il brasiliano, dopo aver sfiorato il palo di testa su un cross di Mendy, la sblocca al 27?: lancio dalle retrovie di Kroos a pescare l'ex Flamengo che si fa beffe dei due centrali dei Reds e incrocia di destro a battere Alisson. Nove minuti dopo altra iniziativa di Kroos, sciagurato colpo di testa di Alexander-Arnold che finisce col servire in mezzo all'area Asensio, lo spagnolo è bravo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) PALERMO (ITALPRESS) –Madrid esi aggiudicano il primo round ma niente è ancora scritto. Al via idi: i blancos superano 3-1 il Liverpool al “Di Stefano” di Valdebebas mentre la squadra di Guardiola solo nel finale riesce a piegare 2-1 il Borussia Dortmund.Zidane, che in extremis ha perso pure Varane perchè positivo al Covid-19, trova in Vinicius il calciatore più ispirato. Il brasiliano, dopo aver sfiorato il palo di testa su un cross di Mendy, la sblocca al 27?: lancio dalle retrovie di Kroos a pescare l'ex Flamengo che si fa beffe dei due centrali dei Reds e incrocia di destro a battere Alisson. Nove minuti dopo altra iniziativa di Kroos, sciagurato colpo di testa di Alexander-Arnold che finisce col servire in mezzo all'area Asensio, lo spagnolo è bravo a ...

