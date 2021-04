USA-Giappone: primo vertice dell’era Biden il 16 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Si attende il primo vertice USA-Giappone dell’era Biden. Secondo quanto riferito dal governo Giapponese, il presidente americano Joe Biden ospiterà il primo ministro Giapponese Yoshihide Suga il 16 aprile. A marzo la Casa Bianca aveva annunciato che avrebbe invitato il premier nipponico senza però fissare una data precisa. USA-Giappone: Biden ospiterà il primo ministro Giapponese? Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Si attende ilUSA-. Secondo quanto riferito dal governose, il presidente americano Joeospiterà ilministrose Yoshihide Suga il 16. A marzo la Casa Bianca aveva annunciato che avrebbe invitato il premier nipponico senza però fissare una data precisa. USA-ospiterà ilministrose?

Advertising

Billa42_ : USA-Giappone: primo vertice dell'era Biden il 16 aprile - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: La caccia.... all'uovo di @ESA_EO ci porta in giro per il mondo (USA, Cina, Taiwan, Giappone). Il video #WhereOnEarth https… - astro_konstanti : RT @ESA_Italia: La caccia.... all'uovo di @ESA_EO ci porta in giro per il mondo (USA, Cina, Taiwan, Giappone). Il video #WhereOnEarth https… - ESA_Italia : La caccia.... all'uovo di @ESA_EO ci porta in giro per il mondo (USA, Cina, Taiwan, Giappone). Il video… - Skeikhali1 : @GoogleExpertUK @ThePeoplesHubUN @ThePeoplesHubUK @Michelle_CAV_ @HousingFirstUK @Deedoherty2 @DrNancyOlivieri… -