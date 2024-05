Serie B2 femminile L’Ariete sbanca Reggio Vola diretta ai playoff

(Di martedì 7 maggio 2024) Ora lo dice anche la matematica.Emilia eaiper la promozione in B1. Un risultato fantastico per il gruppo di coach Massimo Nuti, partito con l’intenzione di ottenere una tranquilla salvezza inB2 nazionale. Un risultato che torna a far assaporare agli appassionati di pallavolo della nostra città una sensazione che mancava dai tempi dell’Ing e quindi dalla fine degli anni Novanta. Nel palazzetto diEmilia la Pallavolo Prato si impone col risultato di 3-1. Il Pvp, senza Stiaffini, scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi al centro, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero. L’approccio all’inizio del match per le laniere è timido e poco convinto. Le padrone di ...

Ariete ai play off. La Pallavolo Prato vince e convince nel campionato nazionale di Serie B2 femminile. Il Pvp si impone al palazzetto di San Paolo per 3-1 al cospetto della Pallavolo Scandicci e conquista matematicamente la post season. Tutto ...

L'oroscopo del 5 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro - ...il partner oggi potreste pianificare un viaggio e ciò accenderà l'... Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Con la Luna in Ariete siete ...nelle finanze è un buon momento per fare delle mosse finanziarie serie ...

Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 4 maggio 2024 - Non dimenticate come direbbe l'astrologo più seguito dagli ... "non credete all'oroscopo ma verificate!" Oroscopo Paolo Fox Ariete In ... Ultimamente questa stabilità è venuta meno per una serie di ...