Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nella terza e ultima giornata di Test F1 andata in scena sul circuito di Sakhir. Il pilota della Ferrari ha stampato un interessante 1:30.322 al volante della Ferrari e ha preceduto di 46 millesimi la ...

Bentley annuncia un nuovo simulatore di guida - Bentley annuncia un nuovo simulatore di guida - (Adnkronos) – Bentley annuncia un nuovo simulatore di guida che gli consentirà di risparmiare 85 tonnellate di CO2 per ogni prototipo. Un avanzato simulatore di guida (Compact Full Spectrum Driving S ...

Festa per gli 85 anni. Istituto tecnico Agrario. Tradizione e innovazione vanno a braccetto - Festa per gli 85 anni. Istituto tecnico Agrario. Tradizione e innovazione vanno a braccetto - Giornata celebrativa per la scuola che ha annunciato nuovi progetti. Inaugurato il "Poderino", intitolato all’ex preside Vincenzo Gentili. .

Tech Boost Italia, a Napoli il primo tech summit d'Italia: le linee guida dell'eduverso - Tech Boost Italia, a Napoli il primo tech summit d'Italia: le linee guida dell'eduverso - Mercoledì 8 maggio 2024, dalle ore 9.30, a Palazzo Caracciolo a Napoli si tiene il primo Tech Boost Italia, sperimentato in Germania da straightlabs GmbH & Co. KG ...