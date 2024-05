La trasferta della tifoseria Da Malta - Olanda e Francia L’Euroviola vola a Bruges In mille soltanto da Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Non saranno forse come i duemila tifosi che un anno fa, complice lavicina, presero d’assalto il St. Jakob Park di Basilea con pullman e auto riuscendo a spingere la Fiorentina in finale eppure anche per il match di ritorno colche mette in palio l’ultimo atto di Conference ad Atene è attesa una folta rappresentanza di sostenitori viola. Il settore ospiti del Jan Breydel non andrà esaurito come in Svizzera (è stato più complesso organizzare lain Belgio) eppure la richiesta di biglietti per la gara di domani è stata robusta: circa(su uno spicchio di 1.470) senza contare coloro - un centinaio - che assisteranno alla partita di Biraghi e compagni in tribuna, in un impianto che si annuncia esaurito. Tra i presenti ci sarà anche Massimiliano Lelli, presidente del Viola Club Bruxelles e ...