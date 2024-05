Usa - studenti pro-Gaza in protesta negli Atenei | alla Columbia scatta l’ultimatum

(Di martedì 7 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 07 Maggio 2024, 08:32 Le proteste a favore della popolazione palestinese non hanno interessato solo gliitaliani, dove orde dihanno manifestato per chiedere la cessazione della collaborazione tra le università italiana e glie le aziende israeliane.Usa il fenomeno si sta verificando nello stesso identico modo L'articolo proviene da Il Difforme.

Caos nelle Università . Scoppia il caso delle tasse . A quanto pare diversi atenei da nord a sud avrebbero fatto pagare tributi in eccesso ai propri studenti . E il primo ateneo ad essere messo in discussione è quello di Torino. L' Università del ...

Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 13:02 Le proteste a favore della popolazione palestinese non hanno interessato solo gli Atenei italiani, dove orde di studenti hanno manifestato per chiedere la cessazione della collaborazione tra le ...

Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 08:32 Le proteste a favore della popolazione palestinese non hanno interessato solo gli Atenei italiani, dove orde di studenti hanno manifestato per chiedere la cessazione della collaborazione tra le ...

"L’ateneo produce indotto. Vanno potenziati i servizi per gli studenti fuorisede" - "L’ateneo produce indotto. Vanno potenziati i servizi per gli studenti fuorisede" - Luca Manservigi, candidato per Fratelli d’Italia, si è avvicinato alla politica durante l'università. Dopo esperienze in ambito giovanile e universitario, si candida nuovamente per sostenere Alan Fabb ...

Unife, il ’Career day’. Studenti e laureandi incontrano le aziende e il mondo del lavoro - Unife, il ’Career day’. studenti e laureandi incontrano le aziende e il mondo del lavoro - Stamattina al Polo Scientifico Tecnologico di via Saragat. La rettrice Ramaciotti: "Un’opportunità anche per le imprese. per conoscere il ‘capitale umano’ formato nella nostra Università".

Rivolta studentesca negli Stati Uniti e mobilitazione a Sapienza - Rivolta studentesca negli Stati Uniti e mobilitazione a Sapienza - La rivolta degli studenti nelle università americane ha raggiunto dimensioni impensabili. Iniziata nei prestigiosi atenei della Ivy League, prevalentemente situati sulla costa orientale, si è poi diff ...