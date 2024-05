Kia EV9 vince il prestigioso “Best of the Best” - Kia EV9 vince il prestigioso “best of the best” - Ricevere il premio Red Dot 'best of the best' è immensamente gratificante, non solo per il team di progettazione Kia, ma anche per tutti i nostri colleghi a livello globale, e dimostra la nostra ...

Kia EV9 vince il prestigioso Red Dot: ‘Best of the Best’ - Kia EV9 vince il prestigioso Red Dot: ‘best of the best’ - La Kia EV9 è stata insignita del prestigioso premio "best of the best" Product Design 2024 nella categoria Auto e Moto, ai Red Dot Awards. L'ambito riconoscimento nel principale concorsi di design mon ...

Presentata l'edizione 2024 del Concorso d’eleganza Villa d’Este - Presentata l'edizione 2024 del Concorso d’eleganza Villa d’Este - L’edizione 2024 del Concorso d’eleganza Villa d’Este si svolgerà dal 24 al 26 maggio prossimi nel prestigioso Grand Hotel Villa d'Este. Si tratta di una tappa esclusiva dove eleganza, lusso e veicoli ...