Michela Andretta morta in seguito ad asportazione di un angioma | sono tre i medici indagati

Michela Andretta è morta a 28 anni in seguito a un intervento chirurgico per l'asportazione di un angioma dietro l'orecchio sinistro. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia sul corpo della ragazza.Continua a leggere

