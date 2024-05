Calciomercato Milan - addio Zirkze - il numero nove sarà Benjamin Sesko | si tratta con il Lipsia  La cifra

(Di martedì 7 maggio 2024), il nuovorossonero potrebbe esseredel: si allontana la pista Joshuae?supera Joshuae nelle quotazioni:lui il nuovo attaccante? View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE, attento Moncada: l’Arsenal vuole Serhou Guirassy. Il punto L'articolo proviene da Daily

Secondo il Daily Milan un top club inglese è pronto a fare concorrenza al Milan per Benjamin Sesko , attaccante in forza al Lipsia Il Milan da qui ai prossimi mesi continuerà a studiare il grande colpo in attacco. Non è un mistero che il club ...

Il Barcellona ha deciso di mollare Benjamin Sesko . La notizia potrebbe favorire il Milan nella corsa all’attaccante sloveno del Lipsia? La pista Benjamin Sesko è sempre attuale per il Milan in chiave mercato. La dirigenza rossonera sta studiando la ...

Milan su Sesko, il dettaglio della clausola variabile: è salita a 65 milioni e può aumentare ancora - milan su Sesko, il dettaglio della clausola variabile: è salita a 65 milioni e può aumentare ancora - Quello per la panchina non è l`unico casting in casa milan: c`è anche quello per il 9 del futuro. L`addio di Olivier Giroud al termine della stagione è ormai ce.

Milan, scatto su Sesko ma ci vogliono 50 milioni. Juve-Chiesa: si tratta per il rinnovo - milan, scatto su Sesko ma ci vogliono 50 milioni. Juve-Chiesa: si tratta per il rinnovo - CALCIOMERCATO - Il Diavolo prova l'anticipo per agguantare il prossimo numero 9: secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero già in trattativa con il ...

Strategia per il colpo da record nel mercato estivo - Strategia per il colpo da record nel mercato estivo - Il milan si prepara a un trasferimento record per Sesko benjamin Sesko, punta centrale dello RB Lipsia, è nel mirino del milan che lo vede come il futuro numero 9. Questo trasferimento potrebbe segnar ...