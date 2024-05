WWE | Rivelati gli stellari accoppiamenti del King of the Ring di SmackDown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 7 maggio 2024) Se ilof theè già entrato nel vivo a Raw, anchesi prepara ad aprire le danze e lo fa presentando glidel torneo. Una serie di scontritra alcuni dei wrestler più importanti del brand, senza esclusione. Quattro match per una corona Gliprevisti sono 4, che vedremo concretizzarsi in altrettanti match nell’edizione del 10 maggio di: AJ Styles vs. Randy Orton Baron Corbin vs. Carmelo Hayes LA Knight vs. Santos Escobar Bobby Lashley vs. Tama Tonga