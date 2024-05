Il Napoli meglio al cinema che in campo | Sarò con te è arrivato a 850mila euro d’incasso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2024) . Ildello scudetto continua a funzionare. Nulla di sconvolgente, i numeri sono ancora bassi, tuttavia anche ieri il film sullo scudetto è stato quello che ha incassato di più al botteghino. Soprattutto perché il biglietto costa di più rispetto agli altri film. Ieri in 6.657 sono andati a vederlo per un incasso giornaliero di 80mila. Ad esempio “Challengers” di Guadagnino ha avuto 9.764 spettatori (tremila in più) eppure ha incassato 66mila(14mila in meno). Siamo ancora sotto il milione diche è un tetto basso. Questo per i film ordinari. De Laurentiis, che illo conosce come le proprie tasche, sapeva che si trattava di un prodotto per affezionati. E che quel pubblico avrebbe speso anche duein più per rivedere lo scudetto, e così ha fatto. È stato ...