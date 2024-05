Riforma Sport - furia Petrucci | Dov’è l’autonomia?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Corriere della Sera” è intervenuto il presidente della FIP, GianniProprio non riesce a farsene una ragione. Non accetta assolutamente che ci sia questo tipo di sfiducia nei confronti dello. Gianni, presidente della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) si è sfogato in una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘ dove ha voluto fare il punto della situazione in merito agli ultimi aggiornamenti. Il fatto che il governo voglia mettere sotto contro i conti sia del calcio che del basket proprio non lo digerisce. Il presidente della FIP, Gianni(Ansa Foto) Notizie.comQuello che contesta è che sia la Covisoc nel calcio che la Comtec nel basket sono formate da membri nelle federazioni: “Non si considera che le loro ...