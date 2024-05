Stadio da sistemare Sindaco ora aiutaci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Ma anche durante la festa promozione il presidente Michele Rigamonti ha lanciato il suo appello. "Per la serie D il budget dovrà essere superiore e quindi chiedo una mano a tutti. Servono sponsor per poter affrontare la D con più tranquillità". Rigamonti si rivolge anche aldi Sondrio Scaramellini. "Adesso le amministrazioni, in primis il comune di Sondrio, deve dirci chiaramente se hanno intenzione di sostenere una squadra che porterà il nome della città capoluogo in giro per la Lombardia. Ci vogliono fatti concreti. Uno su tutti? La Castellina è un impianto vetusto, andrebbero programmati dei lavori importanti, e poi anche il terreno di gioco ha bisogno di trattamenti costosi. Io chiedo loro di dirmi se ci sono o se non ci sono". F.D’E.