Casteldaccia - chi erano gli operai morti per le esalazioni | dal 70enne al giovane con due bimbi

(Di martedì 7 maggio 2024) Cinquesono deceduti a causa didi gas tossico mentre lavoravano presso un impianto fognario a, nel Palermitano, per conto dell’azienda Amap. Le vittime sono Epifanio Alsazia (71 anni), Giuseppe Miraglia (47 anni), Roberto Raneri (51 anni), Ignazio Giordano (59 anni) e Giuseppe La Barbera (26 anni). L’incidente:per aiutare un collega La squadra stava eseguendo lavori di manutenzione nella vasca fognaria quando, uno dopo l’altro, glisi sono calati nel tombino per soccorrere un collega rimasto intrappolato e sono rimasti sopraffatti dalledi idrogeno solforato. Solo il settimo membro della squadra, che ha dato l’allarme, è rimasto illeso, mentre quattro sono sopravvissuti, tra cui Domenico Viola, ricoverato in condizioni ...

(Adnkronos) – La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sul lavoro avvenuta ieri pomeriggio, lunedì 6 maggio, a Casteldaccia (Palermo) dove sono morti 5 operai per le esalazioni di gas in una vasca di ...

"Le condizioni sono gravissime per il danno multiorgano da tossicità diretta e da insufficienza polmonare con distress respiratorio". Così i sanitari del Policlinico di Palermo sulle condizioni di Domenico Viola, 62 anni, l'operaio ricoverato in ...

Strage di operai a Casteldaccia: «Assurdo che non avessero protezioni». Mattarella: «Inaccettabile» - Strage di operai a casteldaccia: «Assurdo che non avessero protezioni». Mattarella: «Inaccettabile» - A soccorrerli sono stati i vigili del fuoco e i sanitari delle ambulanze d’emergenza che hanno provato a rianimarli sul posto. Per cinque di loro non c’è stato nulla da fare; mentre il sesto è stato ...