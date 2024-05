Campionati Italiani a Lanzada Un vero colpo da Maestri

(Di martedì 7 maggio 2024) Cesaree Vivien Bonzi. Ancora loro, sempre loro. Ahanno dominato la prima prova deidi corsa in montagna, individuali e di società. In cabina di regia la Sportiva. Nella gara assoluta, 141 gli iscritti, spicca il successo di, cinque volte campione italiano ed europeo in carica. Il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe ha chiuso in 52.59 precedendo Isacco Costa, Recastello Radici Group. Tra le promesse ha vinto Elia Mattio, tredicesimo al traguardo, seguito da Simone Giolitti e dall’atleta diMatteo Bardea. La gara femminile, 63 al via, è stata dominata dalle due atlete straniere, la finlandese Susanna Maria Saapunki, e la slovena Lucija Krkoc. Bonzi, prima italiana, ha preceduto le ...

ATLETICA/ Successi e podi per il Roata Chiusani: bronzo nazionale per Alice Gastaldi - ATLETICA/ Successi e podi per il Roata Chiusani: bronzo nazionale per Alice Gastaldi - CUNEO CRONACA - Ottima prova di Alice Gastaldi, a rappresentare l’Atletica Roata Chiusani ai campionati Italiani di Corsa in Montagna, in scena a lanzada (Sondrio). Gastaldi si aggiudica il bronzo ...

Corsa in montagna, le Allieve di Cortenova vincono il titolo a Lanzada - Corsa in montagna, le Allieve di Cortenova vincono il titolo a lanzada - Serena Mascheri, Caterina Ciacci e Arianna Buzzoni firmano la bella vittoria ai campionati Italiani che si sono svolti sabato pomeriggio ...